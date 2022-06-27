Омск, , 13:01 — REGNUM По состоянию на 27 июня в Омской области зарегистрировано 4296 человек, пострадавших от укусов клещей. В том числе в медицинские организации обратились 1445 детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Клещи Rospotrebnadzor.ru

По данным ведомства, дератизация проведена на площади 1182 га, акарицидная обработка — на 2060 га. От клещевого энцефалита с начала 2022 года привито более 60 тысяч человек.

В специализированных лабораториях исследовали 99% клещей, снятых с людей. Из них обнаружено 1,2% заражённых вирусом клещевого энцефалита; 7,1% — боррелиями. 0,7% заражены возбудителями эрлихиоза; 0,5% — анаплазмоза человека.

Специалисты также исследуют на заражённость вирусом клещевого энцефалита клещей из объектов окружающей среды. Заражённость составила 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области по состоянию на 24 июня за медпомощью обратились 1823 пострадавших от укусов клещей.

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