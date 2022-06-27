* талибы — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, , 13:00 — REGNUM В афганском уезде Балхаб талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли одного из командиров оппозиции, сдавшегося в плен, вместе с восемью его бойцами, сообщает «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

Местные источники сообщили газете, что командир по имени Мухтар сдался вместе с восемью своими бойцами при посредничестве Саида Джавада Балхаби, одного из командиров, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

После сдачи в плен всех их расстреляли.

Жители уезда Балхаб обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве мирных жителей и совершении военных преступлений.

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