Сари-Пуль, Афганистан, 27 июня 2022, 13:00 — REGNUM В афганском уезде Балхаб талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли одного из командиров оппозиции, сдавшегося в плен, вместе с восемью его бойцами, сообщает «8 Собх».
Местные источники сообщили газете, что командир по имени Мухтар сдался вместе с восемью своими бойцами при посредничестве Саида Джавада Балхаби, одного из командиров, связанных с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
После сдачи в плен всех их расстреляли.
Жители уезда Балхаб обвиняют талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в убийстве мирных жителей и совершении военных преступлений.
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