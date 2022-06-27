Канберра, 27 июня, 2022, 13:04 — ИА Регнум. Кризис, связанный с ростом стоимости жизни в Австралии, будет только углубляться. Об этом 27 июня на пресс-конференции заявил федеральный казначей Джим Чалмерс, который также предупредил, что инфляция будет значительно выше, чем ожидалось, и достигнет 7% к концу текущего года. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Инфляция

«Инфляция будет значительно выше, чем ожидалось в последнем бюджете предыдущего правительства … Резервный банк говорит, что [инфляция] будет где-то около 7%, что, на мой взгляд, близко к истине», — заявил министр.

Чалмерс представит свой первый бюджет в качестве федерального казначея Австралии 25 октября. Уже сейчас он обещает, что власти пойдут на оказание отдельных мер помощи тем, кто страдает от роста цен больше всего.

«Но экономисты предупреждают, что увеличение государственных расходов лишь раскручивает спираль, которая подтолкнет цены и процентные ставки вверх», — пишут журналисты.