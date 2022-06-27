Лонгйир, Норвегия, , 15:43 — REGNUM 25 июня Тайвань разместил свой национальный флаг перед первым арктическим научно-исследовательским центром в городе Лонгйире на острове Шпицберген. Станция начала работу благодаря польским учёным из Университета Николая Коперника. Об этом сообщает информационное агентство Taiwan News.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам министра без портфеля Чанг Чинг-сена, создание научно-исследовательского центра демонстрирует решимость Тайваня участвовать в наблюдениях за Северным полюсом и получать информацию об изменении климата одними из первых.

Президент Национальной академии морских исследований Чиу Юнг-фанг отметил, что с учетом прогнозируемого постепенного исчезновения арктических ледяных покровов после 2035 года и возможного открытия арктических морских маршрутов Тайвань сможет многое извлечь из знаний, собранных в северных регионах.

Ранее тайваньским исследователям приходилось получать разрешение на совместное использование лабораторий.

Как сообщало ИА REGNUM, Тайвань принимает активное участие в изучении возможности сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу.

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