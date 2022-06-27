Вашингтон, 27 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Совместное заявление о поддержке киевского режима, включающее новые экономические санкции против России, опубликует Группа семи (G7). Об этом 27 июня сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Уточняется, что ранее президент США Джо Байден встретился в Германии с лидерами G7 и украинским лидером Владимиром Зеленским для продолжения странами Запада курса на поддержку киевского режима.

«G7 опубликует заявление о поддержке Украины, которое будет включать новые значительные санкционные обязательства для дальнейшего усиления наших экономических мер против России», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти США намерены лишить поддерживающие Россию компании доступа к американским технологиям, включая полупроводники.