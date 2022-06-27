Мадрид, , 12:59 — REGNUM Политический диалог является единственным решением для урегулирования ситуации вокруг Каталонии. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Каталония

«Мы хотим как можно скорее созвать стол для диалога. Сколько бы ни было трудностей, диалог — единственное решение. Я всегда говорил сторонникам независимости Каталонии и испанскому обществу в целом, что это будет долгий диалог, который потребует решимости и терпения. Программа испанского правительства по восстановлению отношений остается в силе», — сказал Санчес.

По его словам, все стремления к диалогу были «широко раскритикованы экономическим, политическим и медийным правым крылом» в лице испанской оппозиции, но «большинство испанского общества и очень широкое большинство каталонского общества видят достоинства» пути политического диалога: «Наша решимость не ослабевает. Мы хотели бы видеть за этим столом переговоров не только «Левых республиканцев Каталонии» (Esquerra Republicana), но и «Вместе за Каталонию» (Junts per Catalunya)».