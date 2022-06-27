Мельбурн, Австралия, , 13:03 — REGNUM В период с октября по декабрь 2021 года в штате Виктория (юго-восток Австралии) более 375 000 водителей были оштрафованы за нарушение скоростного режима на общую сумму более 108 миллионов долларов. Порядка 10% от всей суммы, как оказалось, приходится всего на одну камеру наблюдения. Об этом 27 июня сообщил телеканал Nine News.

Дорожная камера Bidgee

Как пишут журналисты, камера на Западной кольцевой дороге в одном из районов столицы штата Бродмидоуз засекла большинство правонарушителей. Камера принесла местным властям чуть менее 11 миллионов долларов и наложила более 30 000 штрафов.

Неприятный для автомобилистов, но очень умелый девайс смог собрать рекордную для одной камеры сумму, следя сразу за четырьмя полосами движения.

Отмечается, что водителям, которые проезжали по одной из полос, было выписано более 12 000 штрафов.