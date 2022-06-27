Москва, 27 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, президент России Владимир Путин встретится с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным и заслушает доклад главы Росфинмониторинга. Об этом сегодня, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Юрий Чиханчин

По словам Пескова, в традиционном докладе директора Росфинмониторинга есть внутренняя составляющая, так как служба контролирует финансовые потоки, связанные, прежде всего, с бюджетными деньгами

«Также в докладе есть международная, связанная с борьбой с отмыванием денег, в том числе с задействованием международных механизмов. «Вот по этим вопросам Чиханчин и будет докладывать президенту РФ», — пояснил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, встречи с Чиханчиным Путин проводит регулярно. Глава Росфинмониторинга докладывает о работе своей службы.

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