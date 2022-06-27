Москва, 27 июня, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Объявленный западными СМИ «дефолт» в России никак не отразится на обычных гражданах, заявил корреспондентуИА REGNUM27 июня член комитета Госдумы по промышленности и торговлеЕвгений Нифантьев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

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Ранее агентство Bloomberg сообщило, что впервые с 1998 года в России наступил «дефолт». По данным СМИ, зарубежные держатели российских еврооблигаций не получили выплат, и 27 июня завершился месячный срок возможного доведения средств до инвесторов.

«Ситуация никак не отразится ни на России, ни на обычных гражданах. Отсутствие или наличие дефолта влияет на рейтинги страны. Рейтинги позволяют более выгодно занимать средства, то есть влияют на проценты займа», — сказал депутат.

По его словам, в существующих реалиях кредитование России в западных финансовых институтах невозможно, как и размещение долговых расписок, номинированных в долларах и евро.

«Этого инструмента сегодня нет, а следовательно, и нет объекта применения рейтингов», — заключил Нифантьев.