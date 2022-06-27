Канберра, , 13:02 — REGNUM Новое исследование специалистов из Университета Монаша показало, что штамм коронавируса «Дельта», который пронесся по Австралии в июне прошлого года, оказался самым смертоносным для страны. Об этом 27 июня сообщил телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследователи обнаружили, что пациенты, поступившие в реанимацию с COVID-19 во время третьей волны коронавируса в Австралии, в основном не были вакцинированы и были моложе, чем в предыдущие две волны. Хотя продолжительность их пребывания в отделении интенсивной терапии и пребывания в больнице уменьшилась, риск смерти для них увеличился.

В первые три волны распространения коронавируса на континенте 2493 человека с COVID-19 были госпитализированы в 59 реанимационных отделений: 214 — в первую (9%), 296 — во вторую (11%) и 1983 (80%) — в третью.

Во время первой волны в больницах умерли 30 пациентов, во время второй — 35, а во время третьей — 281 человек.