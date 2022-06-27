Багдад, , 13:52 — REGNUM Министерство обороны Ирака договорилось с НАТО об организации подготовки своих солдат и офицеров военными инструкторами альянса. Об этом сообщает Shafaq.

Армия Ирака Spc. Jeffrey Alexander, US Army

По данным журналистов, 27 июня генерал-лейтенант, начальник штаба сухопутных войск Ирака Абдул Амир Рашид Яралла и командующий силами НАТО в Ираке генерал-лейтенант Джованни Мария Ианнуччи подписали меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании.

Согласно тексту соглашения, иракская армия перейдёт на кодификационную систему НАТО. Изменения коснутся обозначения вооружений, военной техники и армейских соединений в официальной документации армии Ирака.

Как сообщается, реформа направлена на интеграцию иракской армии в военную систему НАТО.