Донецк, 27 июня, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Петровскому району Донецка. Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия, залп

В 11:47 с позиций в Красногоровке совершён обстрел Петровского района Донецка. По городу выпущено три снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые силы Украины совершили обстрел населённого пункта Еленовка в ДНР.