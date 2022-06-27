Мельбурн, Австралия, , 13:00 — REGNUM Жительница австралийского Мельбурна (юго-восток страны) испытала шок на всю жизнь после того, как в одночасье она стала богаче почти на 3 миллиона австралийских долларов ($2 млн). О ее истории успеха рассказали журналисты телеканала Nine News.

Лотерея Fishki.net

Утром 27 июня ничего не подозревающая жительница столицы штата Виктория собиралась на работу, когда вдруг раздался «умопомрачительный звонок».

«Я думала, что это розыгрыш … Я подумал про себя: «Кто будет так звонить утром в понедельник?!» — рассказала журналистам женщина, выигравшая 2 миллиона долларов США.

Победительница лотереи призналась в интервью, что полученные деньги полностью изменят ее жизнь и жизнь ее семьи, поскольку в последнее время она пережила «трудные времена».

Как пишут журналисты, свой счастливый билет она купила по интернету.