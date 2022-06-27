Мельбурн, Австралия, 27 июня 2022, 13:00 — REGNUM Жительница австралийского Мельбурна (юго-восток страны) испытала шок на всю жизнь после того, как в одночасье она стала богаче почти на 3 миллиона австралийских долларов ($2 млн). О ее истории успеха рассказали журналисты телеканала Nine News.
Утром 27 июня ничего не подозревающая жительница столицы штата Виктория собиралась на работу, когда вдруг раздался «умопомрачительный звонок».
«Я думала, что это розыгрыш … Я подумал про себя: «Кто будет так звонить утром в понедельник?!» — рассказала журналистам женщина, выигравшая 2 миллиона долларов США.
Победительница лотереи призналась в интервью, что полученные деньги полностью изменят ее жизнь и жизнь ее семьи, поскольку в последнее время она пережила «трудные времена».
Как пишут журналисты, свой счастливый билет она купила по интернету.