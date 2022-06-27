Москва, 27 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В России появятся дополнительные меры поддержки научных работников и лабораторий. Об этом 27 июня заявил заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на парламентских слушаниях в Госдуме.

Minobrnauki.gov.ru Валерий Фальков

«Мы отдельно готовим серию предложений, связанных с материально-техническим обеспечением, с социальной защитой — тех, кто впервые пришёл в науку, работает в наших университетах и научных институтах», — заявил Фальков.

Он отметил, что в 2022 году существенно возрастёт объём средств, выделенных на жилищные сертификаты.

«Если в прошлый год это было 286 млн, то в этом году дополнительный 1 млрд был добавлен. Одновременно мы прорабатываем с коллегами вопрос, связанный с научными ипотеками», — указал он.