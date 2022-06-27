Лукашенко заявил о договоренности с Путиным по импортозамещению
Минск, 27 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко достиг договоренности с российским лидером Владимиром Путиным о жестком контролее процесса импортозамещения.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко
«И мы (с Путиным) договорились, что очень жёстко будем контролировать этот процесс импортозамещения», — цитирует его БелТА.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня в Санкт-Петербурге прошли переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Читайте также: Лукашенко возвращается из Санкт-Петербурга в Минск