Махачкала, , 12:56 — REGNUM В Дагестане за первое полугодие 2022 года погибли в результате ДТП 11 детей. В их смерти следует винить взрослых, которые проявили халатность при обеспечении безопасности жизни несовершеннолетних. Так считает начальник республиканского управления Госавтоинспекции Александр Шалагин.

ДТП пресс-служба УМВД по Оренбургской области

По его словам, многие случаи гибели детей были вызваны отсутствием специального детского кресла в салоне автомобиля. Также несовершеннолетние гибли и по другим причинам, в том числе при превышении скорости водителями, невнимании к ситуации на дороге.

«Мы должны обратиться именно ко взрослым. Мы не можем до них довести элементарные правила поведения на дорогах», — сказал Шалагин.

Ранее сообщалось, что 15 июня в Дагестане погиб трехлетний ребенок. Он оказался на проезжей части в темное время суток в селении Муцалаул в Хасавюртовском районе, и водитель не сумел среагировать вовремя на ситуацию.

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