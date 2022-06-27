В Дагестане с начала 2022 года погибли на дорогах 11 детей
Махачкала, 27 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В Дагестане за первое полугодие 2022 года погибли в результате ДТП 11 детей. В их смерти следует винить взрослых, которые проявили халатность при обеспечении безопасности жизни несовершеннолетних. Так считает начальник республиканского управления Госавтоинспекции Александр Шалагин.
По его словам, многие случаи гибели детей были вызваны отсутствием специального детского кресла в салоне автомобиля. Также несовершеннолетние гибли и по другим причинам, в том числе при превышении скорости водителями, невнимании к ситуации на дороге.
Ранее сообщалось, что 15 июня в Дагестане погиб трехлетний ребенок. Он оказался на проезжей части в темное время суток в селении Муцалаул в Хасавюртовском районе, и водитель не сумел среагировать вовремя на ситуацию.