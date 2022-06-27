Сидней, Австралия, 27 июня, 2022, 12:59 — ИА Регнум. 27 июня молодая активистка приковала себя к рулю своей машины и заблокировала движение в центре Сиднея. Впоследствии она заявила, что требует от властей Австралии более решительных действий по борьбе с изменением климата. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сидней, Австралия

22-летняя девушка сняла себя на видео сидящей за рулем, объяснив, что делает это «в знак протеста против разрушения климата, которое сейчас происходит на этом континенте».

Отмечается, что на опубликованном в соцсетях видео слышно, как поступком девушки недовольны другие автомобилисты, которые ее оскорбляли за то, что она испортила день многим сотням людей.

Прибывшие полицейские ее арестовали. Она была среди 10 человек, задержанных за участие в протестах 27 июня. По состоянию на полдень никому из них не было предъявлено обвинение.