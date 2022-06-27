Тбилиси, , 12:55 — REGNUM Турецкому танкеру с российской нефтью, который прибыл в Батуми, не разрешили разгрузиться. Об этом 27 июня заявил министр экономики республики Леван Давиташвили Грузии 27 июня на брифинге.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал заявления в оппозиционных СМИ, будто российскую нефть будут принимать в Грузии.

«Сегодня таможенные органы не дали согласия на приём такого груза. Несмотря на желания частных лиц, груз не сможет попасть в Грузию без согласия таможни», — сказал глава ведомства.

Он заявил, что в Грузии не было ни одного случая нарушения санкций. Причину, по которой танкер зашёл в грузинский порт, Давиташвили предложил узнать у владельцев судна.

Напомним, 3 июня Евросоюз ввёл запретил покупку российской у России нефти и нефтепродуктов, сделав исключение для Венгрии. При этом в Тбилиси в связи с вводом антироссийских санкций заявляли, что вводить их не будут, но поддержат ограничения, которые введут США или Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии обвинили власти страны в содействии РФ в обходе санкций