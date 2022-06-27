Мадрид, 27 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Власти Испании хотят расширить сферу сотрудничества с Алжиром, несмотря на последние внешнеполитические события между странами. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Sanchezcastejon.es Педро Санчес

«С Алжиром мы должны попытаться расширить сферу сотрудничества, выйдя за рамки энергетических отношений. Я имею в виду эмиграцию, безопасность и экономическое сотрудничество. Испания вовсе не недооценивает Алжир. Алжир имеет большой удельный вес в Африке, что мы признаем», — сказал Санчес.

По его словам, в вопросе по Западной Сахаре Испания «не отходит от рамок Организации Объединенных Наций»: «Мы отстаиваем решение, которое возможно только при согласии двух сторон под эгидой ООН. Такую позицию в настоящее время отстаивают Соединенные Штаты и важные европейские страны. Мы остаемся в рамках ООН».