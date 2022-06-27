Лондон, 27 июня 2022, 12:54 — REGNUM Англо-французский саммит договорились провести премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 27 июня пишет газета The Times.
Отмечается, что стороны договорились провести саммит для укрепления отношений после обещания оказать Украине дополнительную помощь.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон во время встречи с Макроном заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине будут способствовать усилению позиций России и росту нестабильности в мире. В МИД РФ назвали слова Джонсона чудовищными.
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