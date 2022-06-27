Лондон, , 12:54 — REGNUM Англо-французский саммит договорились провести премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 27 июня пишет газета The Times.

Эммануэль Макрон и Борис Джонсон (сс) UK Prime Minister

Отмечается, что стороны договорились провести саммит для укрепления отношений после обещания оказать Украине дополнительную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон во время встречи с Макроном заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине будут способствовать усилению позиций России и росту нестабильности в мире. В МИД РФ назвали слова Джонсона чудовищными.

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