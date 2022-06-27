Лондон, 27 июня, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Англо-французский саммит договорились провести премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом 27 июня пишет газета The Times.

(сс) UK Prime Minister Эммануэль Макрон и Борис Джонсон

Отмечается, что стороны договорились провести саммит для укрепления отношений после обещания оказать Украине дополнительную помощь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон во время встречи с Макроном заявил, что попытки урегулировать конфликт на Украине будут способствовать усилению позиций России и росту нестабильности в мире. В МИД РФ назвали слова Джонсона чудовищными.