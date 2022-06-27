Канберра, , 12:56 — REGNUM Согласно новому отчету Агентства по вопросам гендерного равенства в сфере труда при федеральном правительстве Австралии, мужчины на континенте зарабатывают больше, чем женщины в каждом поколении, при этом наибольший разрыв в оплате труда мужчин и женщин наблюдается в возрасте от 55 до 64 лет. Об этом 27 июня сообщил телеканал Nine News.

Австралия

Данные показывают, что женщины в Австралии зарабатывают примерно на 255 долларов в неделю меньше, чем мужчины, или около 22 800 долларов в год.

Наибольший разрыв достигается в возрасте 55—64 лет, поскольку мужчины зарабатывают в среднем на 31,9 процента больше, чем женщины, или около 40 000 долларов в год.

В отчете говорится, что если данная тенденция сохранится, женщины-миллениалы, работающие в настоящее время, будут зарабатывать всего 70% от заработка мужчин к тому времени, когда им исполнится 45 лет.

Менее 50% женщин всех возрастных категорий работают в Австралии полный рабочий день.