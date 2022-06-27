Ясиноватая, ДНР, , 12:51 — REGNUM Украинские нацисты обстреляли город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 27 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 12:30 (совпадает с мск) и в ходе по населённому пункту было выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённый пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся миномётному обстрелу украинских нацистов.