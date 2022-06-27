* Талибы — запрещённая в России организация

Чагчаран, Афганистан, , 12:56 — REGNUM Силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли двух военнопленных в уезде Лал-ва-Сарджангал афганской провинции Гор. Об этом сообщает газета «8 Собх».

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Alwaght.com

Местные источники рассказали изданию, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли прямо на дороге Арефа и Асифа, двух командиров Мохаммада Муради, схваченных утром 26 июня в деревне Дахан Чахар Асьяб.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре человека, включая самого Муради, были убиты в результате нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на его дом. Муради — один из бывших командиров народного восстания в уезде Лал-ва-Сарджангал.

Пресс-служба губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ничего не упомянула о захвате командиров Мохаммада Муради, однако сам он упоминается как сообщник маулави Мехди.

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