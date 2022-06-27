Новозыбков, Брянская область, 27 июня, 2022, 12:56 — ИА Регнум. В превышении должностных полномочий подозревается старший инспектор отделения по вопросам миграции полиции в Новозыбкове Брянской области — полицейский «закрыл» глаза на нелегальных иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в региональном Следственном комитете.

Severpost.ru Уголовное дело

По версии следствия, в октябре 2021 года и январе 2022 года инспектор зная, что двое иностранцев имеют фиктивную регистрацию в городе, внёс в служебные документы заведомо недостоверные сведения о законности их пребывания. В дальнейшем мигранты смогли получить вид на жительство в РФ.

Возбуждено уголовное дело.