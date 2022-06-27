Сеул, , 12:52 — REGNUM Новый посол США в Южной Корее Филипп Голдберг прибудет в Сеул 10 июля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение посольства США в социальной сети.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

«Вся дипмиссия США в Южной Корее ожидает встречи назначенного посла Филиппа Голдберга 10 июля», — говорится в сообщении.

Напомним, его кандидатура была утверждена Конгрессом 5 мая.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).

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