Москва, , 12:50 — REGNUM Количество запросов в Google по установке пиратских версий Windows увеличилось на 80–250%. Об этом 27 июня пишет «КоммерсантЪ», ссылаясь на данные Google Trends.

Microsoft Windows

Как отмечает издание, разработчики российских систем на базе Linux также заявляют о росте продаж их продуктов частным клиентам. Изменение количества запросов на 80–250% (в зависимости от формулировки) о способах активации Windows 10 за последние 90 дней связано с проблемой скачивания ОС с официального сайта Microsoft.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года Microsoft ограничила поставки продукции в Россию. В июне в компании объявили, что она будет сокращать присутствие в РФ до тех пор, пока не уйдет совсем.

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