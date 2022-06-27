Красногорск, , 12:49 — REGNUM Половина подмосковных школьников после девятого класса уходят получать среднее профессиональное образование. Об этом 27 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Гладков ознакомился с системой профобразования Https://belregion.ru/

По его словам, на данный момент на территории Подмосковья учатся 79 тыс. девятиклассников и всего 34 тыс. одиннадцатиклассников. Связано это с популярностью среднего профессионального образования.

«50% детей после девятого класса уходят учиться специальностям. Этот тренд очевиден. Наша задача — максимально внимательно относиться к специальному образованию. Это позволяет детям быстрее получать специальность и дает возможность работать», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобрнауки считает приоритетом очную форму перед дистантом