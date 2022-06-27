Красногорск, 27 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Половина подмосковных школьников после девятого класса уходят получать среднее профессиональное образование. Об этом 27 июня заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, на данный момент на территории Подмосковья учатся 79 тыс. девятиклассников и всего 34 тыс. одиннадцатиклассников. Связано это с популярностью среднего профессионального образования.

«50% детей после девятого класса уходят учиться специальностям. Этот тренд очевиден. Наша задача — максимально внимательно относиться к специальному образованию. Это позволяет детям быстрее получать специальность и дает возможность работать», — сказал Воробьев.