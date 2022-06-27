Туруханский район, Красноярский край, , 12:48 — REGNUM В Туруханском районе Красноярского края мужчина подозревается в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) жителя города Лесосибирска. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

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Подозреваемый — 27-летний мужчина. По версии следствия, фигурант дела и его 30-летний гость из Лесосибирска вместе осуществляли добычу водных биоресурсов.

Тело 30-летнего мужчины было обнаружено утром 22 июня. Установлено, что подозреваемый и его гость распивали спиртное в доме в селе Верхнеимбатск Туруханского района. В какой-то момент хозяин дома в надворной постройке достал подвергшееся переделке автоматическое огнестрельное оружие, которое потерпевший ранее оставил ему на хранение, и не менее восьми раз выстрелил в последнего. От полученных ранений грудной клетки мужчина скончался на месте.

Злоумышленник заключён под стражу. Обстоятельства совершённого преступления устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижневартовске (ХМАО) устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, которого обнаружили на берегу реки с огнестрельным ранением головы.

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