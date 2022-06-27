Москва, 27 июня, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Утверждения о «дефолте» России являются неправомерными, заявил 27 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Он прокомментировал публикацию американского агентства Bloomberg, по данным которого в России якобы наступил «дефолт» из-за того, что зарубежные держатели российских облигации не получили выплаты.

Песков заявил, что утверждения о «дефолте» в России неправомерны. По его словам, ещё в мае 2022 года платёж был совершён, деньги перечислены.

«То, что их не довели до получателей — не наша проблема», — отметил пресс-секретарь.