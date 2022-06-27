Ярославль, , 12:47 — REGNUM Директор Ярославского государственного театра кукол Дмитрий Стрекалов покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте театра.

Дмитрий Стрекалов yatk. yaroslavl.ru

Стрекалов возглавлял театр с 1991 года. Сайт театра опубликовал прощальное интервью с легендарным директором. На вопрос о причинах ухода Стрекалов ответил уклончиво: «Мудрые люди говорят: лучше уйти на час раньше, чем на минуту позже».

Вероятно, уход связан с предстоящим ремонтом театра и временным переездом. В ближайшие три года в помещениях театра на площади Юности (как и в Театре юного зрителя) пройдёт ремонт.

«Театр кукол на период ремонта, который предполагается провести в течение трех лет, переедет в здание на улице Свободы, дом 17. Условия там более чем спартанские, но, тем не менее, мы предполагаем оборудовать две маленькие сцены со зрительными залами на 20 и 90 мест, а также разместить все остальные службы театра», — сказал Дмитрий Стрекалов.

Стрекалов назвал вероятного преемника на посту директора. Это действующий замдиректора Алексей Хитров.

«Надеюсь, что наш учредитель, департамент культуры, примет взвешенное решение и уже в следующем сезоне утвердит на должность директора театра Алексея Владимировича Хитрова, заслуженного работника культуры России, который служит в театре более тридцати лет, досконально знает все «механизмы» жизнедеятельности театра и сможет не просто возглавить новый театр, но и задать новый вектор его развития на годы вперед», — сказал Дмитрий Стрекалов.

Кроме того, у театра вновь появится главный режиссёр. Сейчас его нет, спектакли ставят разные режиссёры.

«В этот непростой период наш театр в качестве главного режиссера согласился вновь возглавить Алексей Смирнов, к своим обязанностям он приступит в начале нового сезона. Кроме того, есть договоренность с руководством Ярославского театрального института о том, что Алексей Владимирович наберет целевой курс, который спустя несколько лет вольется в труппу театра», — сказал Дмитрий Стрекалов.

Учредитель — департамент культуры Ярославской области — пока не прокомментировал заявления Дмитрия Стрекалова. Неясно, в какое именно здание планирует переехать театр. Под номером 17 на улице Свободы находятся несколько зданий. Ни одно из них даже отдалённо не напоминает театр.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы доходы директоров ярославских театров, музеев и библиотек