Ярославский театр кукол переезжает и меняет руководство
Ярославль, 27 июня, 2022, 12:47 — ИА Регнум. Директор Ярославского государственного театра кукол Дмитрий Стрекалов покидает свой пост. Об этом сообщается на сайте театра.
Стрекалов возглавлял театр с 1991 года. Сайт театра опубликовал прощальное интервью с легендарным директором. На вопрос о причинах ухода Стрекалов ответил уклончиво: «Мудрые люди говорят: лучше уйти на час раньше, чем на минуту позже».
Вероятно, уход связан с предстоящим ремонтом театра и временным переездом. В ближайшие три года в помещениях театра на площади Юности (как и в Театре юного зрителя) пройдёт ремонт.
Стрекалов назвал вероятного преемника на посту директора. Это действующий замдиректора Алексей Хитров.
Кроме того, у театра вновь появится главный режиссёр. Сейчас его нет, спектакли ставят разные режиссёры.
Учредитель — департамент культуры Ярославской области — пока не прокомментировал заявления Дмитрия Стрекалова. Неясно, в какое именно здание планирует переехать театр. Под номером 17 на улице Свободы находятся несколько зданий. Ни одно из них даже отдалённо не напоминает театр.