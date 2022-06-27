На севере Сирии подорвался на мине автомобиль с боевиками
Алеппо, Сирия, 27 июня, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Автомобиль с боевиками, действующих на территории Сирии, подорвался на мине в сирийской провинции Алеппо. Об этом сообщает информационное агентство SANA.
Freedom House
Боевики Свободной армии Сирии
По данным журналистов, инцидент произошёл в понедельник, 27 июня, в районе деревни Басладжа, севернее города Кабассин. В результате взрыва автомобиль получил серьёзные повреждения, несколько боевиков погибли и получили ранения.
Предположительно, за нападением стоят курдские партизаны, которые регулярно совершают нападения на позиции боевиков и турецкой армии в северных районах Сирии.