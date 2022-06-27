Москва, 27 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был в последний момент исключён из проекта шестого пакета антироссийских санкций Европейского союза. Об этом 27 июня написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своём блоге на сайте сообщества.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как отметил глава европейской дипломатии, ранее сообщество смогло договориться о шестом пакете санкций против России, однако ему для этого потребовался месяц.

«И я должен выразить сожаление, что некоторые положения были смягчены, в последние часы, патриарх Кирилл был исключен из списка лиц, подлежащих санкциям, несмотря на то, что его присутствие в нем не оспаривалось в ходе обсуждений в Совете ЕС», — указал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Венгрия выступила против внесения патриарха Кирилла в новый санкционный список ЕС.