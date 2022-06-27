Симферополь, , 12:45 — REGNUM Около 2,7 тысячи абонентов в Крыму оставались без электроснабжения по данным на 10:00 27 июня, сообщили в пресс-службе Минтопэнерго Республики Крым.

Устранение аварий на электросетях Пресс-служба правительства Республики Крым

Из-за непогоды отключено девять линий 10 кВ, из них три частично, обесточено 2700 абонентов.

В зонах отключения работают 55 энергетиков, используется 17 единиц техники — автовышки, автогидроподъемники, автомобили с высокой проходимостью и другие механизмы. ГУП РК «Крымэнерго» переведено на особый режим работы, устранение аварий ведётся в круглосуточном режиме.

Как уточнили в региональном министерстве, в результате непогоды 26–27 июня обрывы линий электропередачи были зафиксированы преимущественно в Белогорском, Бахчисарайском, Кировском и Симферопольском районах Крыма.

Последствия непогоды планируется устранить до 20:00 27 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные дожди на территории Крыма привели к подтоплениям в Симферополе, в Симферопольском районе, где ввели режим ЧС, а также в Белогорском районе, где потребовалась эвакуация местного дома-интерната.