Кабул, 27 июня, 2022, 12:49 — ИА Регнум. ООН, Австралия и Израиль объявили о новом пакете помощи для пострадавших от землетрясения в афганских провинциях Хост и Пактика. Об этом сообщает «8 Собх».

U.S. National Archives Афганистан

Заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс написал в Twitter, что в результате недавнего землетрясения на юго-востоке Афганистана сотни людей погибли и десятки получили ранения. Он сообщил, что пострадавшим от землетрясения выделена экстренная помощь в размере $10 млн.

Тем временем министерство иностранных дел Австралии объявило, что выделяет $1 млн на помощь пострадавшим от землетрясения в Афганистане.

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила, что помощь носит чрезвычайный характер и не имеет ничего общего с обязательством страны предоставить помощь Афганистану в размере $140 млн.

Израиль также объявил, что предоставит санитарное оборудование для помощи жертвам недавнего землетрясения в Афганистане, включая бинты, стерильные шприцы, наборы для зашивания ран, жгуты и антибиотики.

Как сообщало ИА REGNUM, многие страны оказали помощь после землетрясения в провинциях Хост и Пактика, унёсшего большое количество жизней.

Читайте также: Красный Крест: в Афганистане от землетрясения пострадали 200 тыс. человек