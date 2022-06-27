Мадрид, 27 июня, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Испания не исключает существования хороших отношений и с Алжиром, и с Марокко одновременно. Об этом в интервью изданию La Vanguardia заявил премьер-министр Испании Педро Санчес.

Lamoncloa.gob.es Педро Санчес

«Во-первых, Испания может иметь хорошие отношения с Алжиром и Марокко одновременно. Я не отказываюсь от него. Во-вторых, как премьер-министр Испании, я был обязан разрешить двусторонний кризис с Марокко, который затянулся на несколько месяцев», — сказал Санчес.

По его словам, Марокко является стратегическим партнером Испании не только в плане контроля над нелегальной иммиграцией, но и также «в борьбе с терроризмом»: «И это становится все более важным в экономическом и коммерческом плане. Поэтому отношения с Марокко имеют большое стратегическое значение для Испании».