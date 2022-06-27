Ставрополь, , 12:44 — REGNUM В 2022 году в Ставропольском крае уже стали новоселами 562 молодые семьи. Они стали обладателями собственных квартир по программе «Молодая семья», получив субсидии. До конца года по этой государственной программе будет приобретено жилье еще для тысячи семей Ставрополья. Об этом сообщил 27 июня губернатор края Владимир Владимиров.

Многоквартирный дом voron77

«Всего выплату на покупку жилья по программе «Молодая семья» получат 1565 молодых семей. Финансирование этой меры поддержки в крае в нынешнем году составляет свыше 1,1 млрд рублей», — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время, по словам губернатора, на Ставрополье составлен список получателей субсидий по программе «Молодая семья» из 3051 семьи.

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