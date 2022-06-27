Ставрополь, 27 июня 2022, 12:44 — REGNUM В 2022 году в Ставропольском крае уже стали новоселами 562 молодые семьи. Они стали обладателями собственных квартир по программе «Молодая семья», получив субсидии. До конца года по этой государственной программе будет приобретено жилье еще для тысячи семей Ставрополья. Об этом сообщил 27 июня губернатор края Владимир Владимиров.
В настоящее время, по словам губернатора, на Ставрополье составлен список получателей субсидий по программе «Молодая семья» из 3051 семьи.
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