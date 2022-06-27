Москва, , 12:44 — REGNUM В Кремле не согласны с сообщениями американских СМИ о наступившем в России дефолте. Об этом сегодня, 27 июня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Песков подчеркнул, что утверждения Соединённых Штатов о дефолте в Российской Федерации неправомерны.

«Ещё в мае был совершён платёж в валюте, то, что эти деньги не довели до получателей — не наша проблема», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Запад действительно старается спровоцировать в России дефолт, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте подробнее: Песков: Запад провоцирует в России искусственный дефолт