Улан-Удэ, 27 июня, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Бурятии с начала пандемии коронавирус победили 133 939 пациентов. За минувшие сутки выздоровели 16 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Выявлено за сутки 12 новых случаев COVID-19. Двое заболевших госпитализированы в ковидные стационары.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в республике с начала пандемии достигло 137 214. Скончались от COVID-19 к настоящему времени 3035 человек.