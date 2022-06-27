Москва, 27 июня 2022, 12:42 — REGNUM Пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) занял генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Оренбурга» Василий Еремякин.
«Да, действительно», — сказал Еремякин в ответ на вопрос о назначении Алаева.
Напомним, Алаев с 2019 года является генеральным секретарём РФС, а с 2021-го занимает пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, который он занимал с октября 2021 года.
Читайте ранее в этом сюжете: Хачатурянц покинул пост президента Российской премьер-лиги