Москва, 27 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Пост исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ) занял генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев. Об этом 27 июня сообщает ТАСС со ссылкой на президента «Оренбурга» Василий Еремякин.

Rfs.ru Генеральный директор РФС Александр Алаев

«Да, действительно», — сказал Еремякин в ответ на вопрос о назначении Алаева.

Напомним, Алаев с 2019 года является генеральным секретарём РФС, а с 2021-го занимает пост главы Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ашот Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, который он занимал с октября 2021 года.