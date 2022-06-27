Вашингтон, 27 июня, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Соединённые Штаты планируют ввести ограничения против примерно 500 российских чиновников, сообщили 27 июля в Белом доме.

Daum.net Белый дом

Также ограничения распространятся на частные военные компании, военные подразделения и чиновников, работающих на освобождённых от националистов территориях Украины.

Американский минфин и Госдеп введут блокирующие санкции против действующих на Украине ЧВК, а также российских военных подразделений из-за их причастности «к нарушениям прав человека».

«Государство наложит визовые ограничения примерно на 500 должностных лиц в связи с нарушением суверенитета, а также угрозой ему и территориальной целостности или политической независимости Украины, или подавлением инакомыслия в России», — говорится в тексте заявления.

Также США вводят санкции против международных компаний, которые «помогают России обходить наложенные на неё санкции».