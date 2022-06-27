Сеул, 27 июня, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В период с июня по август потребительская инфляция в Южной Корее может составить 6% из-за роста цен на нефть, продукты питания и сырье. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление вице-премьера, министра стратегии и финансов Чху Гён Хо.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Данное заявление представитель правительства сделал 26 июня в ходе ходе телепередачи.

Министр подчеркнул, что рост цен обусловлен в основном внешними факторами, а также добавил, что правительство предпримет все возможные меры, чтобы обуздать инфляцию.

Чху Гён Хо акцентировал внимание на том, что одной из таких мер является дальнейшее повышение учётной ставки ЦБ.

Коснувшись падения курса корейской воны по отношению к доллару, вице-премьер напомнил, что вона — не единственная валюта, стоимость которой падает.

«Это не только наш кризисный фактор», — сказал Чху Гён Хо. — Если вона упадёт ещё больше, власти примут меры».

В мае индекс потребительских цен вырос на 5,4%, что стало самым быстрым темпом роста показателя за последние 14 лет.