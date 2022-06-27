Вильнюс, 27 июня 2022, 12:40 — REGNUM Литва получила от Еврокомиссии документ, касающийся ограничения транзита в Калининградскую область и создающий для республики «дополнительные проблемы», заявила 27 июня премьер-министр страны Ингрида Шимоните.
Она добавила, что Литва высказала по этому поводу «немало замечаний Еврокомиссии».
Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке Еврокомиссией документа, разрешающего перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.
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