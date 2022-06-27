Вильнюс, 27 июня, 2022, 12:40 — ИА Регнум. Литва получила от Еврокомиссии документ, касающийся ограничения транзита в Калининградскую область и создающий для республики «дополнительные проблемы», заявила 27 июня премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Литва

«Еврокомиссия прислала документ (об ограничении транзита в Калининград), который, по-моему, содержит очень много неясностей и создает дополнительные проблемы, и на все эти проблемы мы обратили внимание ЕК», — цитирует ее портал LRT.

Она добавила, что Литва высказала по этому поводу «немало замечаний Еврокомиссии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс заявил о подготовке Еврокомиссией документа, разрешающего перевозку санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов России через территорию Евросоюза.

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