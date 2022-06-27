Махачкала, 27 июня, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Пожар в здании строящегося роддома в городе Кизилюрте нарушил планы по его вводу в эксплуатацию в ближайшее время. Здание и так являлось долгостроем, к возобновлению строительства вернулись лишь по поручению главы республики Сергея Меликова. Он воспринял пожар в роддоме как личную трагедию, о чем он так и сказал 27 июня в ходе заседания оперативного штаба по развитию экономики.

skeeze Пожар

«Для меня это трагедия», — цитирует Меликова пресс-служба его администрации.

Меликов потребовал тщательно изучить обстоятельства, при которых стал возможен пожар в строящемся роддоме, и наказать виновных.

Напомним, пятиэтажное здание роддома в Кизилюрте на 120 мест начали строить в 2015 году. В процессе стройки работы застопорились, вернулись к строительству лишь после поручения Меликова. Однако уже практически на финишной прямой 24 июня 2022 года в роддоме произошел крупный пожар. Огонь распространился на площади около 1600 квадратных метров. К тушению пожара привлечены более 50 человек и 11 единиц техники.