Краснодар, , 12:35 — REGNUM Прощание с выдающимся балетмейстером-постановщиком, народным артистом России Николаем Кубарем состоялось 27 июня в Краснодаре, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Николай Кубарь Пресс-служба администрации Краснодарского края

Николай Кубарь скончался скончался 25 июня в возрасте 75 лет.

27 июня в 10:00 в Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара состоялось прощание с артистом. Почтить его память пришли друзья, коллеги, деятели культуры.

Похоронят Николая Кубаря на аллее почетных захоронений Славянского кладбища.

Николай Кубарь в течение 16 лет занимал должность художественного руководителя известного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница». Являлся заслуженным деятелем искусств РФ, народным артистом РФ, заслуженным деятелем искусств Республики Адыгея и Украины.